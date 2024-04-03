طاقم حكام اردني لإدارة مباراة بالدوري البحريني الممتاز



وطنا اليوم- يتولى الطاقم التحكيمي الدولي الأردني، المكون من الحكم أدهم مخادمة، والمساعدين محمد الخلف، أحمد مؤنس، مهمة إدارة مباراة الأهلي والمحرق، والتي تقام مساء الإثنين 8 نيسان، ضمن منافسات دوري ناصر بن حمد الممتاز.



وكان الإتحاد البحريني لكرة القدم، تقدم بطلب إسناد مهام إدارة المباراة، إلى الطاقم التحكيمي الدولي الأردني.



ويأتي أختيار طاقم الحكام الأردني لإدارة مباراة في دوري ناصر بن حمد الممتاز، في إطار تبادل الخبرات والكفاءات التحكيمية مع الدول الشقيقة المجاورة، إلى جانب السمعة الطيبة التي يتمتع بها الحكم الأردني على المستوى الإقليمي والقاري والدولي.