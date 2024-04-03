وطنا اليوم:ردت شركة الكهرباء الاردنية على تقرير مدقق حساباتها بخصوص بعض الملاحظات حول تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية المتلعلقة بالخسائر الائتمانية المتوقعة.
وافصحت الشركة لبورصة عمان انه انها لم تقم شركة الكهرباء الأردنية بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم(9) “الادوات المالية” المتعلق بالخسائر الائتمانية المتوقعة، استنادا الى كتاب السادة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم 10550/2/3 تاريخ 2021/10/20 والمتضمن تمديد اعفاء شركات توزيع الكهرباء من تطبيق هذا المعيار المحاسبي لفترة التعرفة (2023-2022). حيث أن مخصص الخسائر الائتمانية يعتبر جزءا من المصاريف التي يجب تغطيتها في التعرفة الكهربائية لتحقيق العائد المطلوب للشركة بموجب الرخصة والتي تلزم السادة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن و في هذه الحالة برفع تعرفة فئات المشتركين بالتجزئة المختلفة أو تخفيض تعرفة الشراء بالجملة من شركة الكهرباء الوطنية، والتي تعاني من خسائر بملايين الدنانير، وتفادياً لذلك ، قررت الشركة عدم قيد كامل هذا المخصص.
الكهرباء الأردنيه ترد على تحفظ تقرير مدقق حساباتها
وطنا اليوم:ردت شركة الكهرباء الاردنية على تقرير مدقق حساباتها بخصوص بعض الملاحظات حول تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية المتلعلقة بالخسائر الائتمانية المتوقعة.