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الكهرباء الأردنيه ترد على تحفظ تقرير مدقق حساباتها

3 أبريل 2024
الكهرباء الأردنيه ترد على تحفظ تقرير مدقق حساباتها

وطنا اليوم:ردت شركة الكهرباء الاردنية على تقرير مدقق حساباتها بخصوص بعض الملاحظات حول ‏تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية المتلعلقة بالخسائر الائتمانية المتوقعة.‏
وافصحت الشركة لبورصة عمان انه انها لم تقم شركة الكهرباء الأردنية بتطبيق المعيار ‏الدولي للتقارير المالية رقم‎(9) “‎الادوات المالية” المتعلق بالخسائر الائتمانية المتوقعة، ‏استنادا الى كتاب السادة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم 10550/2/3 تاريخ ‏‏2021/10/20 والمتضمن تمديد اعفاء شركات توزيع الكهرباء من تطبيق هذا المعيار ‏المحاسبي لفترة التعرفة (2023-2022). حيث أن مخصص الخسائر الائتمانية يعتبر جزءا ‏من المصاريف التي يجب تغطيتها في التعرفة الكهربائية لتحقيق العائد المطلوب للشركة ‏بموجب الرخصة والتي تلزم السادة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن و في هذه الحالة برفع ‏تعرفة فئات المشتركين بالتجزئة المختلفة أو تخفيض تعرفة الشراء بالجملة من شركة الكهرباء ‏الوطنية، والتي تعاني من خسائر بملايين الدنانير، وتفادياً لذلك ، قررت الشركة عدم قيد ‏كامل هذا المخصص.‏


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