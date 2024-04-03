بنك القاهرة عمان: توزيع ارباح على المساهمين بنسبة 7 %

وطنا اليوم:وافقت الهيئة العامة لمساهمي بنك القاهرة عمان في اجتماعها العادي الذي عقدته يوم الأربعاء الموافق 3 نيسان 2024 بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني على البيانات المالية لعام 2023 وكافة بنود جدول الاعمال بما فيها توزيع ارباح نقدية على مساهمي البنك بنسبة 7%.

كما وافقت الهيئة العامة لمساهمي بنك القاهرة عمان في اجتماعها غيرالعادي الذي عقدته يوم الأربعاء الموافق 3 نيسان 2024 بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني على زيادة رأس مال البنك بمبلغ 10 مليون دينار ليصبح رأس المال 200 مليون دينار بعد الزيادة ، وذلك عن طريق توزيع اسهم مجانية على المساهمين بما نسبته 5.263% من حساب الأرباح المدورة، وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتوافق مع زيادة رأس المال.

حقق البنك صافي أرباح عائدة لمساهمي البنك بمبلغ 35.3 مليون دينار عام 2023 مقارنة مع 34.6 مليون دينار لعام 2022 بنسبة زيادة بلغت 1.94% ، فيما بلغ الربح الشامل العائد لمساهمي البنك مبلغ 55.4 مليون دينار مقارنة مع 40 مليون دينار بنسبة زيادة بلغت 38.7%.

وفيما يتعلق باجمالي الدخل كما في نهاية عام 2023 ارتفع بمبلغ 18.6 مليون دينار بنسبة 11.8% ليصل الى مبلغ 176.5 مليون دينار ، كما ارتفعت المصاريف بمبلغ 19.8 مليون دينار منها 14.3 مليون دينار زيادة في المخصصات والتي توزعت على مراحل التصنيف المختلفة.

وقد بين السيد يزيد المفتي رئيس مجلس الإدارة ، أن البنك وفروعه المنتشرة في الأردن وعددها 103 فرعا وفلسطين وعددها 22 فرعا والبحرين فرع واحد ، بالاضافة الى شركاته التابعة في الاردن شركة اوراق للاستثمار ، وشركة تملك للتاجير التمويلي ، وفي فلسطين مصرف الصفا والشركة الوطنية للاوراق المالية قد تمكن من تحقيق نتائج جيدة ، حيث ارتفعت موجودات البنك بنسبة 5.7% بحيث اصبحت 3.9 مليار دينار ، كما ارتفعت تسهيلات البنك بالصافي بمبلغ 167 مليون ديناراي بنسبة 7.9% لتصل الى 2.3 مليار دينار، وارتفعت ودائع العملاء بمبلغ 145 مليون دينار لتصل الى 2.6 مليار دينار بنسبة زيادة 5.9%.

كما ارتفعت حقوق مساهمي البنك بمبلغ 36.4 مليون دينار لتصل الى 437.9 مليون دينار في نهاية عام 2023، فيما بلغت نسبة كفاية راس المال 15.87% وهي اعلى من النسب المقررة بموجب تعليمات البنك المركزي الأردني.

ونوه السيد يزيد المفتي إلى أن البنك سيستمر خلال عام 2024 في تنفيذ سياساته وخطته الإستراتيجية في تطوير أعماله من خلال المحافظة على نسب السيولة وجودة المحفظة الائتمانية، بالإضافة إلى المساهمة في دعم المجتمع المحلي كجزء من مسؤولية البنك الإجتماعية.

وفي نهاية الاجتماعين تقدم السيد يزيد المفتي بالشكر إلى عملاء البنك ومساهميه على ثقتهم ومساندتهم المتواصلة والتي مكنت البنك من تحقيق هذه النتائج، وإلى موظفي البنك ، والبنك المركزي الأردني لجهوده المخلصة ودعمه الدائم، متطلعا إلى تحقيق المزيد من النمو والنجاح في الأعوام القادمة.