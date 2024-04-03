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جت تسير اولى رحلاتها الثابتة الى مدينة نيوم السعودية

3 أبريل 2024
جت تسير اولى رحلاتها الثابتة الى مدينة نيوم السعودية

وطنا اليوم:صرحت شركة النقليات السياحية الاردنية مالك العلامة التجارية “جت” في بيان لها اليوم المباشرة بتسيير رحلات ثابتة بين العقبة ومدينة نيوم السعودية اعتبارا من صباح يوم الخميس 04/04/2024، وبمعدل ثلاث رحلات اسبوعيا وضمن برنامج حركة ثابت تعزيزا لخدمات النقل المميز برحلات مبرمجة وبمواعيد وايام محددة بين المدينتين، مع اتاحة كافة خدمات الحجز والدفع الكترونيا من خلال تطبيق الحجز الخاص بالشركة.
واكد الدكتور خالد اللحام الرئيس التنفيذي للشركة ان “جت” ماضية في تعزيز ربط المدن السياحية داخل الاردن وخارجها بما يضمن استدامة خدمات النقل والتي تمثل عصب وشريان الربط والوصول الاساس في اختيار الوجهات السياحية، مؤكدا ان في انطلاق الرحلات الثابتة بين مدينة العقبة ومدينة نيوم في الجانب السعودي هو في غاية تمكين وتعزيز مكانة العقبة كمدينة استجمام وترفيه وتسوق سهلة الوصول ويمثل خدمة متبادلة لما تمثله نيوم والمدن السعودية القريبة من العقبة كمقصدا لكثير من الاردنيين ايضا، شاكرا جهود القائمين على انجاح انطلاقة الخط ممثلة بسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة وكافة الجهات الرسمية والأمنية العاملة على معبر الدرة الجنوبي من جمارك وادارة امن الحدود وغيرها.
وتنطلق رحلات جت الثابتة بين نيوم والعقبة ايام الخميس والسبت والاحد من مكاتب الشركة في العقبة ومشروع ايلة الى محطة الوصول شريك النجاح ممثلا بمنتجع رويال لازور وسط مدينة نيوم وبمعدل رحلة واحدة ذهاب واياب، ويشار الى ان “جت” نقلت من والى العقبة خلال العام 2023 ما يزيد عن 600 الف راكب الى جانب انها تمثل خط الربط اليومي الوحيد بين العقبة ورم والبتراء في رحلات ثابتة مما يجعلها تمثل اكبر ناقل لمدينة العقبة بجدول رحلات ثابتة ضمن فئة خدمات النقل العام والنقل السياحي.


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