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مجلس جلاسكو البريطانية يرفع علم فلسطين على مبناه

3 أبريل 2024
مجلس جلاسكو البريطانية يرفع علم فلسطين على مبناه

وطنا اليوم_رفع مجلس مدينة جلاسكو الاسكتلندية، بموافقة جميع أعضائه علم فلسطين فوق مبناه، وقرر تقديم المساعدات لسكان غزة وإظهار التضامن مع جميع الضحايا الفلسطينيين وأسرهم بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر على غزة.


وطالب أعضاء المجلس الحكومة البريطانية بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل فوراً.


وقالت صحيفة “غلاسكو تايمز” إن الأعضاء طلبوا أيضا من رئيسة المجلس سوزان أيتكين أن تكتب إلى وزير الخارجية والتنمية البريطاني، ديفيد كامرون، لحثه على حظر بيع الأسلحة لإسرائيل من بين إجراءات أخرى، بالإضافة لمنع إنتاج ونقل الأسلحة ومكونات الأسلحة من شركات الأسلحة في اسكتلندا إلى إسرائيل أو حلفائها.


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