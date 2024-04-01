بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. آراء واقلام

نحو استقرار وتطوير الجامعات: الأثر العميق لتغيير رؤساء الجامعات على مستقبل التعليم العالي”

منذ 54 ثانية
نحو استقرار وتطوير الجامعات: الأثر العميق لتغيير رؤساء الجامعات على مستقبل التعليم العالي”


وطنا اليوم_بقلم ا د هاني الضمور
تغيير رؤساء الجامعات بشكل متكرر ودون وجود معايير واضحة أو أهداف استراتيجية يمكن أن يكون له تأثيرات سلبية على استقرار وتطوير الجامعات. بينما قد لا يكون الهدف المباشر من هذه التغييرات هو الإفلاس أو التوجه نحو خصخصة الجامعات، إلا أن العواقب غير المقصودة قد تؤدي إلى ضعف الإدارة والأداء المالي لهذه المؤسسات، مما قد يجعل الخصخصة خيارًا مطروحًا للنقاش في بعض السياقات.

من المهم النظر إلى أن استقرار الإدارة في الجامعات أساسي لضمان التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد وتنفيذ المشاريع التي تعود بالفائدة على الطلاب والمجتمع الأكاديمي بأسره. التغييرات الدورية وغير المبررة في القيادات يمكن أن تعوق هذه الجهود، وتخلق جوًا من عدم اليقين بين الطاقم الأكاديمي والطلاب على حد سواء.

إلى جانب ذلك، يمكن للإدارة الضعيفة وعدم الاستقرار أن تؤثر سلبًا على جودة التعليم والبحث العلمي، مما يضعف مكانة الجامعات وقدرتها على جذب التمويل والاستثمارات.

في حالة تدهور الوضع المالي للجامعات، قد تصبح الخصخصة أو الاعتماد بشكل أكبر على التمويل الخاص خيارات يتم اللجوء إليها لضمان استمرارية العملية التعليمية.

من الضروري أن يكون هناك نقاش عام وشفاف حول أهداف وسياسات تعيين رؤساء الجامعات، وأن تتم عمليات التعيين وفقًا لمعايير محددة تضمن اختيار الأشخاص الأكثر كفاءة وقدرة على قيادة الجامعات نحو الازدهار والتقدم. كما يجب التأكيد على أهمية استقلالية الجامعات وضرورة حمايتها من التدخلات السياسية أو المصالح الشخصية التي قد تؤثر سلبًا على مستقبل التعليم العالي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:26

الملك ورئيس دولة الإمارات يبحثان الأوضاع الخطيرة في غزة

20:48

الملك والرئيس المصري يؤكدان ضرورة التوصل لهدنة إنسانية ووقف شامل لإطلاق النار في غزة

20:40

رئيس مجلس الأعيان: الأردن لن يقبل فرض أجندات خارجية

20:31

الملك ورئيس الامارات يبحثان هاتفيا العلاقات الأخوية

20:22

ضبط 300 كيلو مواد غذائية فاسدة بالعاصمة عمان

20:17

ناديا ليونز جوردن سكاي وليونز عمان ايجلز يقيمان نشاطا خدماتيا لمحاربي السرطان – صور

20:06

حكومة غزة : الاحتلال قتل أكثر من 400 فلسطيني في مجمع الشفاء

19:52

الملك والملكة وولي العهد يستقبلون السيسي وعقيلته في عمان

19:46

إعادة تشكيل مجلس أمناء الهئية الخيرية الهاشمية – أسماء

19:39

‏عين حماس على عَمّان : لماذا الآن؟

19:35

نتنياهو: لن تبث قناة الجزيرة من إسرائيل بعد اليوم

19:26

مقتل قائد بفيلق القدس بهجوم إسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق

وفيات
عشائر الشوبك تنعى القاضي عبد القادر الطورةوفيات الاثنين 1-4-2024وفيات الأحد 31-3-2024وفيات الجمعة 29 -3 – 2024والدة العميد رائد النسور في ذمة الله