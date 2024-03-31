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مشاركة قسم التغذية بورقة عمل في مؤتمر دولي يتعلق بتغذية الاطفال في جامعة قطر

منذ 4 ثواني
مشاركة قسم التغذية بورقة عمل في مؤتمر دولي يتعلق بتغذية الاطفال في جامعة قطر

وطنا اليوم:ضمن خطة كلية العلوم الطبية المساندة في جامعة فيلادلفيا للتعاون مع الهيئات والمؤسسات العلمية والبحثية داخل المملكة وخارجها في مجال اجراء البحوث المشتركة وتبادل المعارف والخبرات على مستوى أعضاء هيئة التدريس ، فقد شارك قسم التغذية ممثلا بالدكتور هاني حمد من خلال القاء ورقة علمية متخصصة في مؤتمر دولي بمجال تغذية الاطفال وعلاقتها بانعدام الامن الغذائي خاصة أثناء قيود كوفيد-19 ، حيث تم نشرها في مجلة خاصة متعلقة بأعمال المؤتمر. وقد شارك في المؤتمر خبراء دوليين وباحثين عرب واجانب حيث تم تقديم مجموعة متنوعة من الأبحاث تتناول مواضيع تتعلق بموضوع المؤتمر الذي كان بعنوان ” “مفاهيم مستجدة في التغذية المتعلقة بأمراض التمثيل الغذائي لدى الأطفال”، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة العامة في دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية. وفي نهاية اعمال المؤتمر تم تكريم د. هاني حمد لمشاركته الفاعلة فيه ضمن المحاضرات المميزة.


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