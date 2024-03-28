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من هو منفذ عملية إطلاق نار على حافلة بأريحا

منذ ساعة واحدة
من هو منفذ عملية إطلاق نار على حافلة بأريحا

كشفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن هوية منفذ عملية إطلاق نار على حافلة شمال مدينة أريحا، والتي أدت إلى إصابة مستوطنين.

وقال جيش الاحتلال في بيان له مساء الخميس، أن منفذ عملية الأغوار من مدينة جنين ويعمل ضابطا في السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أن الارتباط العسكري أبلغ عائلة منفذ العملية، دون أن يكشف عن اسمه.

وزعمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أن عملية إطلاق النار تم تنفيذها بسلاح السلطة.

بدوره قال المتحدث العسكري بسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاغاري، إن قوات كبيرة تحاول الوصول إلى منفذ عملية الأغوار .

وكان أفاد جيش الاحتلال صباح الخميس، بوقوع إطلاق نار على حافلة شمال مدينة أريحا في منطقة الأغوار، مشيرا إلى إصابة شخصين.

وبيّن أن إطلاق النار وقع على طريق شارع 90 قرب العوجا في المنطقة ذاتها.

من جانبها، أفادت القناة 12 العبرية بإصابة 3 أشخاص بجروح خطيرة ومتوسطة وطفيفة.

وقالت مصادر إعلامية إن مقــــاومون أطلقوا النار تجاه حافلة ومركبتين قرب بلدة العوجا بأريحا، وأصيب ثلاثة مستوطنين أحدهم بجراح خطيرة.

وفي وقت سابق وذكر مراسل رؤيا أن قوات الاحتلال نصبت حواجز واغلقت طرق في محيط المنطقة ضمن عمليات تمشيط وملاحقة .


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