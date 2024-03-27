الأميرة غيداء طلال تلتقي رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات

وطنا اليوم:التقت سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، الدكتور محمد الذنيبات، رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية.

وثمنت سموها الدعم الذي ستقدمه شركة الفوسفات لمبنى الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في محافظة العقبة، وذلك من خلال توفير أجهزة ومعدّات طبيّة متقدّمة والتي ستساهم في تقديم أحدث رعاية صحيّة لمرضى السرطان من محافظات الجنوب، ومنحهم فرصة حقيقيّة للشّفاء.

وأكّد الدكتور الذنيبات أهمية الدور الإنساني الذي يقوم به مركز الحسين للسرطان في تقديم الرعاية الشمولية لمرضى السرطان، مبديا استعداد الشركة لتقديم الدعم المتواصل لمساندة المركز لتنفيذ خططه للتوسع في تقديم الرعاية الصحية والخدمة العلاجية لمرضى السرطان في مختلف مناطق المملكة.