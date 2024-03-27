مجموعة أورنج: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل المشهد العالمي

وطنا اليوم:سلطت مجموعة أورنج الضوء على مستقبل المدن الذكية، وأكدت أهمية الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في تحقيق التحول الرقمي، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر ليب 2024 الذي عقد مؤخراً في المملكة العربية السعودية.

واستعرضت أورنج للأعمال، في مشاركتها الثالثة على التوالي، جنباً إلى جنب مع الشركاء آي كي يو للبيانات، الرائدة في مجال تحليل البيانات، و بيوميد سنترال، المتخصصة في تطوير البرمجيات المبتكرة، حلولها للأعمال بالإضافة إلى رؤيتها وخبراتها الرقمية الإقليمية والعالمية.

وسلطت مجموعة أورنج في جناحها الضوء على التوجهات الرقمية العالمية التي ستعيد تشكيل المستقبل خلال الأعوام القليلة المقبلة خصوصاً في ظل التطور غير المسبوق الذي تشهده تجربة المستخدم والاستثمارات في الشبكات والخدمات الرقمية.

وحول الدور الرائد للشرق الأوسط في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات، أشار المدير الإقليمي لأورنج للأعمال في السعودية وإفريقيا محمد الجريسي إلى أن مؤتمر ليب يقدم دليلاً على المكانة المتقدمة التي تتمتع بها المنطقة مؤخراً في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات التكنولوجية.

وأكد الجريسي بأن تحليلات البيانات والمدن الذكية تقود الموجة الثالثة من الثورة المعرفية الرقمية الأمر الذي يجعل من المدن الذكية واقعاً أقرب من أي وقت مضى، كما هو الحال مع مركز الملك عبدالله المالي في الرياض، مشدداً على حرص أورنج على مواكبة الاتجاهات العالمية ووضع الخطط الهادفة إلى توظيفها لصالح الزبائن والمستخدمين لتطوير تجربة استثنائية لهم.

وأضاف الجريسي بأن ليب يؤكد مرة أخرى بأن طريق التحول الرقمي ممهد بالشراكات، ومن هنا تأتي أهمية المؤتمر الذي جمع نخبة من الخبراء والقادة العالميين والمؤثرين والشركات العاملة في مجال التكنولوجيا ما يجعله ملتقى سنوياً هاماً تستطيع الشركات من خلاله أن تعيد تجديد أولوياتها وضخ الدماء في خططها الرقمية.

واختتم الجريسي حديثه بالإشارة إلى أن مجموعة أورنج عملت على بناء خططها في ظل هذه الثورة الرقمية العالمية فيما تركز عملها على 4 ركائز رئيسية شملت التحول الرقمي، وتجربة الزبائن، وتجربة الموظف، والتميز العملياتي.

ومن الجدير بالذكر أن شركة أورنج الأردن تقدم حلول الأعمال بالاتساق مع هذه الركائز الأساسية انطلاقاً من حرصها على تمكين الشركات في الأردن من اللحاق بالركب العالمي وتطوير أعمالها لقيادة المستقبل بثقة.

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