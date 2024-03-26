ظاهرة فلكية نادرة تزور الأرض لمرة واحدة في العمر

وطنا اليوم_العلماء يتوقعون حدوث انفجار فلكي مذهل في مجرة درب التبانة قريبًا، حيث سيضيء انفجار مستعر نوفا السماء بنجم لامع يظهر ليلًا لفترة محدودة.



هذا الحدث الفريد، المعروف بـ”المستعر النوفا”، يُعد فرصة لا تتكرر إلا مرة في العمر لسكان نصف الكرة الشمالي لمراقبة الظاهرة الكونية، كما تقول ناسا. الأنظمة النجمية التي تنتج مثل هذه الانفجارات نادرة في مجرتنا.



الانفجار سيقع في نظام “تي كورونا بورياليس” الذي يقع على بُعد 3000 سنة ضوئية من الأرض، ويتكون من زوج نجمي يضم قزمًا أبيضًا وعملاقًا أحمرًا.