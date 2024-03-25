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الفوسفات توزع طرود الخير على 200 أسرة عفيفة في لواء الرصيفة

منذ ساعة واحدة
الفوسفات توزع طرود الخير على 200 أسرة عفيفة في لواء الرصيفة

وطنا اليوم-وزعت شركة مناجم الفوسفات الأردنية طرود الخير على 200 أسرة عفيفة في لواء الرصيفة – محافظة الزرقاء.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمد الذنيبات: إن هذه المبادرة تهدف إلى المساهمة في توفير احتياجات الأسر المستهدفة في شهر رمضان المبارك، وتأتي في إطار جهود الشركة لتعزيز مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي.

وأضاف الدكتور الذنيبات: إن الشركة تولي ضمن برامجها ومبادرتها، أهمية كبيرة لجانب المسؤولية المجتمعية تجاه المجتمعات المحلية، وخاصة في مناطق عمل الشركة بالمملكة.

ولفت إلى جهود الشركة المستمرة في المساهمة في رفع سوية الخدمات المقدمة للمواطنين عن طريق دعم الهيئات التطوعية والخيرية ومساعدتها، وصولا إلى تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة والمستدامة.


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