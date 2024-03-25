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بنك ABC في الأردن يواصل دعمه لجمعية هديه الحياة الخيرية ويقوم بزيارة ميدانية للأطفال الذين اجروا العمليات الجراحية

منذ ساعة واحدة
بنك ABC في الأردن يواصل دعمه لجمعية هديه الحياة الخيرية ويقوم بزيارة ميدانية للأطفال الذين اجروا العمليات الجراحية

وطنا اليوم:في إطار سعي البنك المتواصل لمنح فرصة للأطفال لعيش حياة طبيعية صحية، وإيماناً منه بأهمية المساهمة بالإجراءات العلاجية للأطفال الأقل حظاً الذين يحتاجون لإجراء عمليات جراحة القلب من مختلف الجنسيات، فقد قــام سعادة السيد جورج فرح صوفيا – المدير العام لبنك ABC في الأردن برفقة الآنسة رشا الطاهر مدير دائرة الاتصال المؤسسي بزيارة الأطفال الذين أجريت لهم عمليات قلب مفتوح وذلك للاطمئنان عن أحوالهم الصحية بعد اجراء العمليات الجراحية.
وحول هذا الشأن، فقد أوضح سعادة السيد جورج فرح صوفيا – المدير العام لبنك ABC في الأردن “إن الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البنك وجمعية هدية الحياه الخيرية تعتبر من الشراكات الأساسية ضمن مسؤوليتنا الإنسانية والمجتمعية، والتي تولي أهمية لفئة الأطفال وتسعى للمحافظة على صحتهم، كما يحرص البنك على دعم جهود هذه الجمعية لتمكينها من أداء رسالتها وتسهيل الإجراءات العلاجية للأطفال الأقل حظاً”.
ومن الجدير ذكره بأن بنك ABC في الأردن هو إحدى شركات مجموعة بنك ABC التي تتخذ من البحرين مقراً رئيسياً لأعمالها والمنتشرة فروعها في خمس قارات حول العالم. ويُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية الشاملة وتمويل التجارة وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمّعة ومنتجات الخزينة والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك “إلى” الرقمي في البحرين والأردن.


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