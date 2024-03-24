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كابيتال بنك يواصل دعمه لمؤسسة أطفالنا ويتبرع بعلاج20 طفلاً

منذ ثانية واحدة
كابيتال بنك يواصل دعمه لمؤسسة أطفالنا ويتبرع بعلاج20 طفلاً

وطنا اليوم:استمراراً لجهوده الخيرية، قام كابيتال بتجديد اتفاقية شراكته مع مؤسسة “أطفالنا” للعام الثاني على التوالي وهي مؤسسة أردنية غير ربحية تُعنى بتقديم التغطية الطبية لعلاج الأطفال.
وبموجب الاتفاقية سيتبرع كابيتال بنك بتغطية تكاليف العمليات الجراحية المختلفة والأجهزة الطبية لنحو 20 طفلاً من العائلات الأقل حظاً خلال العام 2024. حيث تعكس هذه المبادرة التزام كابيتال بنك بدعم مختلف القطاعات المجتمعية، إيمانًا منه بأهمية دوره في تنمية المجتمع الأردني.
وأعربت رئيسة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في مجموعة كابيتال بنك، تولين بارطو عن اعتزازها وفخرها بدعم مؤسسة أطفالنا للعام الثاني على التوالي، وقالت:” تأتي مساهمتنا في إطار جهود كابيتال بنك المتواصلة في دعم المبادرات الخيرية والاجتماعية التي تسهم في تحسين جودة حياة المجتمعات التي يعمل فيها البنك، ونسعى دائماً لتحقيق تأثير إيجابي وملموس.”
من جانبها، ثمنت مؤسسة “أطفالنا” الدعم المستمر والمتواصل لكابيتال بنك، مؤكدة على أهمية هذه المبادرة في تقديم الرعاية الطبية للأطفال وتخفيف معاناتهم ومساعدتهم على التعافي.
وكان كابيتال بنك قد قام في العام 2023 بتغطية تكاليف 31 تدخل علاجي بما يشمل عمليات جراحية مختلفة وتوفير أجهزة طبية لـ 28 طفلاً، حيث تمت هذه العمليات بالتعاون مع مؤسسة أطفالنا ومجموعة من أشهر الأطباء الأخصائيين الذين يتطوعون لدى المؤسسة، وذلك في عدد من مستشفيات المملكة.
يجدر بالذكر أن أطفالنا تأسست عام 2015 على يد عدد من المتطوعين الذين يعملون كمتخّصصين في قطاعات متعددة لتحقيق هدف واحد وهو تأسيس مؤسسة غير ربحية تعنى بتقديم الرعاية الطبية للأطفال المحتاجين. ومن خلال الدعم السخي الذي يقّدمه المتبرعون والجهود المتفانية لشبكة متزايدة من المتطوعين، نجح هذا الفريق في مساعدة آلاف الأطفال في الحصول على مستوى متقّدم من الرعاية الصحية عالية الجودة، وفي الوقت ذاته تكريس الجهود لمساعدتهم على العيش كغيرهم من الأطفال بأمٍل وكرامة.


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