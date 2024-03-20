عروض رمضانية مميزة على خطوط jood من أورنج الأردن

وطنا اليوم:أطلقت أورنج الأردن حملة عروض مميزة بمناسبة شهر رمضان المبارك على خطوط jood المدفوعة مسبقاً، حيث سيستفيد المشتركون الجدد من خصومات على أسعار الاشتراكات بالإضافة إلى مضاعفة حزمة الإنترنت لخط jood نِت.

ويهدف تطبيق jood إلى تحسين تجربة المستخدمين من خلال مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية المتنوعة، حيث تم إطلاق التطبيق بهدف ضم جميع الخدمات والعروض التي تقدمها الشركة تحت مظلة تطبيق واحد، مما يوفر مرونة وسهولة في الاستخدام.

كما يندرج تطبيقjood Orange في إطار حرص الشركة على تسخير تقنياتها المتطورة، وتعزيز دورها كمزود رقمي رائد ومسؤول في عملية التحول الرقمي في المملكة، ومواصلة الاستماع لتطلعات مشتركيها.

ومن خلال عروض رمضان، يمكن للمستخدمين الاشتراك في خطوط jood 7 و8 و10 ب 5 دنانير فقط شاملة الضريبة، بينما يمكنهم الاشتراك في خط jood 13 – الجيل الخامس بخصم 50% على الاشتراك الشهري لمدة 3 أشهر ليصبح 6.5 دينار بدلاً من 13 دينار غير شامل الضريبة.

وبإمكان المشتركين أيضاً حصرياً ولأول مرة اختبار معلوماتهم واللعب من خلال التطبيق وجمع نقاط “توكنز” لفرصة ربح جهاز آيفون 15 وعدد من من الجوائز المميزة.

وتشمل حملة رمضان أيضاً عرضاً مميزاً على خط jood نِت، حيث سيحصل المشتركون الجدد على ضعف حزمة الإنترنت لتصبح 300 جيجابايت بدلاً من 150 جيجابايت لمدة 3 أشهر مقابل 10 دنانير في الشهر الأول غير شاملة الضريبة.

وتشمل حملة أورنج الرمضانية، والتي باتت تقليداً سنوياً، عروضاً وخصومات على خطوط الإنترنت والأجهزة والإكسسوارات في معارض أورنج أو المتاحة على المتجر الإلكتروني.