بنك الاسكان يقيم إفطار خيري في متحف الأطفال الأردن

وطنا اليوم:أقام بنك الإسكان إفطاراً خيرياً لمجموعة من الأطفال الأيتام خلال شهر رمضان المبارك في متحف الأطفال الأردن، وذلك ضمن برنامج إفطارات رمضان الخيرية التي ينظمها المتحف بالتنسيق مع عدد من الجمعيات الخيرية ودور رعاية الأيتام.

وقد جاءت إقامة الإفطار الخيري كجزء من نشاطات البنك المتعددة التي ينفذها خلال الشهر الفضيل وبما ينسجم مع أهداف برنامجه المتخصص بالمسؤولية الاجتماعية “إمكان الإسكان”، والذي يحرص من خلاله على الاهتمام بفئة الأطفال ضمن قطاع التمكين الاجتماعي الذي يتبناه البنك.

وشارك في تنظيم الإفطار مجموعة من متطوعي بنك الإسكان ضمن برنامج “إمكان الإسكان” حيث تضمنت الفعاليات تجربة متكاملة للأطفال وسط أجواء رمضانية ترفيهية وتفاعلية تتيح للأطفال الاستفادة من عروض تعليمية واستكشافية من خلال قاعة المعروضات التفاعلية الممتعة في المتحف، كما تضمن الإفطار فقرةً مميزة لشخصية الحكواتي الذي روى للأطفال الحكايات والقصص بأسلوب مشوّق قبل وجبة الإفطار التي جمعت كلاً من الأطفال والموظفين المتطوعين من بنك الإسكان.

تجدر الإشارة أن “برنامج إمكان” يعتبر المظلة الأساسية للبنك في مجال العمل التنموي والمجتمعي ضمن إطار مؤسسي ممنهج ومستدام، حيث يرتكز البرنامج على سلسلة من المبادرات والنشاطات والشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات والمؤسسات التي تُعنى بالعمل المجتمعي، وعلى جهود ومشاركات موظفيه المتطوعين الذين يعتبرون سفراء البنك في مجال العمل التنموي والمجتمعي والإنساني.

ويشار إلى أن متحف الأطفال الأردن يسعى لتنظيم الإفطارات الخيرية كل عام خلال شهر رمضان تبعاً لبرنامج يتم توجيهه للشركات التي ترغب برعاية إفطار أو أكثر، ويستفيد منه العديد من الأطفال المدعوّين من الجمعيات الخيرية ودور رعاية الأيتام، وذلك تماشياً مع روح شهر رمضان المبارك لتشجيع العطاء والمشاركة والقيم السامية.