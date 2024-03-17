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#عاجل خلاف بين شركات تأمين ومستورد كبير للسيارات الصينية بسبب عدم توفر قطع الغيار

منذ ساعة واحدة
#عاجل خلاف بين شركات تأمين ومستورد كبير للسيارات الصينية بسبب عدم توفر قطع الغيار

وطنا اليوم:علم من مصادر خاصة ان خلافا كبيرة نشب بين اغلب شركات التأمين وأحد اكبر المستوردين للسياراة الصينية في الاردن، على خلفية عدم توفير قطع غيار لبعض السيارات التي يستوردها من الصين، مما ادى الى رفض الشركات لتامين تلك السيارات.
ووفق المصادر ذاتها فان المستورد، عمد على استقدام عدد من الفنيين والخبراء الصينية لحل عدد من المشاكل التقنية والعيوب المصنعية التي ظهرت في الكثير من السيارات “المكفولة”، الا انهم عجزوا عن اصلاح الخلل او معالجة العيوب.
يذكر ان اسعار السيارات الصينية في المملكة الاردنية انخفضت بنسب تتجاوز الـ 50%، وبشكل سريع جدا، بسبب اغراق الاسواق بأنواع كثيرة جدا منها، مما تسبب بخسارات فادحة لالاف المواطنين.
وأغرقت شركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية السوق بخيارات متعددة، والكثير منها نسخاً تقليدية رخيصة؛ لسيارات يابانية او المانية، لا تعترف بها الوكالات المحلية، وترفض اجراء اي صيانة عليها.


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