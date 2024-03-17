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انطلاق فعاليات برنامج اسأل الخبير المالي والبنكي بالتعاون مع البنك الأردني الكويتي ومؤسسة إنجاز

منذ ساعتين
انطلاق فعاليات برنامج اسأل الخبير المالي والبنكي بالتعاون مع البنك الأردني الكويتي ومؤسسة إنجاز

وطنا اليوم:ضمن اتفاقية التعاون المشترك ما بين البنك الأردني الكويتي ومؤسسة إنجاز، شهدت الجامعة الأردنية انطلاقة جلسات برنامج “اسأل الخبير المالي والبنكي” بحضور السيد داود عيسى- رئيس قطاع المساندة والعمليات بالبنك الأردني الكويتي، حيث تفاعل مع طلبة الجامعة وشاركهم أهم الفرص الوظيفية التي يوفرها القطاع المالي وأجاب على تساؤلاتهم حول مختلف المواضيع المالية والبنكية، مع إعطائه أمثلة من واقع عمله في عدة قطاعات والتي من ضمنها القطاع المصرفي.
أيضاً شاركت الزميلة ديما مرجي – مدير دائرة مالية الشركات والأبحاث/الشركة المتحدة للاستشارات، إحدى الشركات التابعة للبنك، والزميلة أسماء العبادي – مدير رئيسي إدارة المشاريع وتميز العمليات بالبنك، في محاضرة لدى جامعة الزرقاء، حيث تم تقديم شرح تفصيلي عن مسيرتهما المهنية والاطلاع على أهم المستجدات التي تواكب القطاع المالي والمصرفي، وتوعية الطلبة في اكساب المعارف والمهارات التي تولد لديهم الدافع والحافز لاختيار الوظائف المالية والبنكية والانخراط في السوق المصرفي.
بالإضافة لعقد جلسة حوارية في كلية الأميرة عالية – التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية والمخصصة لتعليم الإناث فقط، من قبل الزميلة لارين أبو السمن – ضابط رئيسي اتصالات مؤسسية ومسؤولية مجتمعية، ومحاضرة من قبل الزميلة لبنى العدوان – محامي أول في دائرة الشؤون القانونية في رحاب الجامعة الأردنية وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي، للحديث عن العمل المصرفي، وتسليط الضوء على تجربتهما المصرفية ومدى اهتمام البنك بتمكين المرأة وإعطائها كافة حقوقها.


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