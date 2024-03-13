بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون برلمانية

قانونية الأعيان تقر معدل أصول المحاكمات المدنية

13 مارس 2024
قانونية الأعيان تقر معدل أصول المحاكمات المدنية

وطنا اليوم:أقرت اللجنة القانونية بمجلس الأعيان في اجتماع لها اليوم الأربعاء برئاسة العين احمد طبيشات، مشروع قانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية، كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك بحضور وزير العدل الدكتور احمد زيادات، ووزير الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة.
ويأتي مشروع القانون، بحسب الأسباب الموجبة، للحد من الطعون غير المبررة أو التي هدفها المماطلة والتسويف، ولتخفيف العبء عن محكمة التمييز في ضوء الحجم الكبير من الدعاوى الحقوقية الواردة إليها.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
04:46

واشنطن تمدد إعفاء للعراق بدفع تكاليف إمدادات كهرباء لإيران

03:44

الحوثيون يعتزمون منع السفن من المرور عبر المحيط الهندي

02:25

أميركا تُنهي صياغة مشروع قرار بمجلس الأمن لدعم هدنة غزة

02:14

انطلاق فعاليات بطولة الشباب الرمضانية لكرة القدم في محافظة إربد.

01:11

إعلام عبري: 4 آلاف إلى 6 آلاف جندي لحماس وسط وشمال غزة

00:21

المستشفى التخصصي ينظم يوم طبي مجاني لأهالي مخيم غزة

00:09

سفارة الإحتلال بعمان تحتجز ٤٠٠ جواز سفر أردني .. تفاصيل

23:25

محمود عباس يكلف محمد مصطفى بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة

22:36

عاجل: شاهد.. صور تظهر أعمال بناء رصيف على ساحل غزة

21:52

مندوباً عن جلالة الملك وسمو ولي العهد العيسوي يعزي عشيرة الطيب وآل أبو غيداء

21:30

وفاة طفل دهساً في اربد

20:46

الملكية الأردنية تطلق منصة توعوية بمجال الأمن السيبراني لموظفيها

وفيات
وفيات الخميس 14-3-2024والد مدير عام شركة البتراء للتعليم في ذمة اللهوفيات الأربعاء 13-3-2024وفيات الثلاثاء 12-3-2024وفيات الإثنين 11-3-2024