ساعة واحدة ago
الدوريات الخارجية تدعو السائقين للالتزام بقواعد السير خلال العطلة

وطنا اليوم:أكد ضابط عمليات إدارة الدوريات الخارجية، النقيب زياد الشرمان، أنه ومنذ ساعات الصباح الباكر تم توزيع الدوريات على مختلف الطرق الخارجية ضمن مناطق الاختصاص، بهدف الكشف الميداني ورفع أي عوائق قد تؤثر على انسيابية الحركة المرورية.
وأوضح الشرمان أن جميع الطرق الخارجية سالكة وتشهد حركة مرورية طبيعية دون تسجيل أي ملاحظات تؤثر على سير المركبات.
وفيما يتعلق بالبلاغات المرورية، تعاملت إدارة الدوريات الخارجية خلال الـ24 ساعة الماضية مع ثلاثة حوادث سير ضمن مناطق الاختصاص، نتج عنها 5 إصابات تراوحت بين المتوسطة والبسيطة.
وفي التفاصيل، وقع الحادث الأول في منطقة غور المزرعة نتيجة تصادم مركبتين، وأسفر عن إصابة واحدة متوسطة، فيما وقع الحادث الثاني في محافظة الزرقاء نتيجة تصادم مركبتين، وأسفر عن إصابتين.
أما الحادث الثالث فتمثل بتدهور مركبة على طريق إربد – عمّان، وأسفر عن إصابتين.
ودعت الدوريات الخارجية السائقين إلى الالتزام بقوانين السير تزامنًا مع عطلة نهاية الأسبوع، والابتعاد عن المخالفات الخطرة حفاظًا على السلامة العامة.


