جامعة فيلادلفيا تختتم منافسات بطولة الربيع الرياضية والفنية لمدارس المملكة

46 دقيقة ago
وطنا اليوم:برعاية رئيس جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور عبد الله الجراح، اختتمت عمادة شؤون الطلبة، ممثلةً بدائرة الأنشطة الطلابية، فعاليات “بطولة الربيع” لطلبة مدارس المملكة، والتي اشتملت على منافسات رياضية وفنية متنوعة.
وشهدت البطولة أجواء تنافسية بين الطلبة المشاركين في مسابقة الرسم الحر، وبطولة كرة القدم للذكور، وبطولة كرة السلة للإناث، وذلك في إطار سعي الجامعة لتعزيز تفاعلها مع المجتمع المحلي، واكتشاف وصقل المواهب الطلابية في مختلف المجالات.
وأسفرت نتائج بطولة كرة القدم للذكور عن فوز مدارس الجزيرة بالمركز الأول، تلتها مدارس اليوبيل في المركز الثاني. وفي منافسات كرة السلة للإناث، حصدت مدرسة جرش المركز الأول، وجاءت مدارس ساندس الوطنية في المركز الثاني، فيما حلت مدارس نورث سيتي في المركز الثالث.
أما في مسابقة الرسم الحر، فقد تقاسمت مدارس اليوبيل ومدارس إربد النموذجية المركز الأول، فيما جاء المركز الثاني مناصفةً بين مدارس اليوبيل ومدارس المعارف الأهلية، وحلت مدارس الاتحاد ومدارس الجزيرة في المركز الثالث.
وفي ختام الفعاليات، جرى تتويج المدارس والطلبة الفائزين، وتوزيع الجوائز والميداليات، وسط أجواء احتفالية عكست روح المنافسة والتفاعل الإيجابي بين المشاركين.


