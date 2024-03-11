دعوة أممية لإسكات الأسلحة في غزة بشهر رمضان

وطنا اليوم_دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين إلى “إسكات الأسلحة” في قطاع غزة بمناسبة شهر رمضان.



وقال غوتيريش لصحافيين “يصادف اليوم بداية شهر رمضان المبارك، وهو الوقت الذي يحتفل فيه المسلمون في جميع أنحاء العالم وينشرون قيم السلام والمصالحة والتضامن. لكن حتى مع بداية شهر رمضان، يستمر القتل والقصف والمذبحة في غزة”.



وقال “ندائي القوي اليوم هو لالتزام روح شهر رمضان من خلال إسكات الأسلحة وإزالة كل العقبات حتى يصبح إدخال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة ممكناً بالوتيرة وبالحجم الضخم الضروري”.



وقال غوتيريش إن “عيون العالم تراقبنا. التاريخ يراقبنا. لا يمكننا أن نغض الطرف”.



وأعرب عن قلقه من احتمال شن اسرائيل هجوماً برياً على رفح “يُسقط سكان غزة في دوائر أعمق في الجحيم”.



وقال “في غزة والسودان وخارجهما، حان وقت السلام. أدعو القادة السياسيين والدينيين في كل مكان إلى بذل كل ما في وسعهم لضمان أن تكون هذه المرحلة للتعاطف والعمل والسلام” .