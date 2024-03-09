شراكة تجمع بين أمنية و Fortinet لتزويد المؤسسات والشركات الأردنية بخدمات SD-WAN وSD-Branch الآمنة والمدارة

وطنا اليوم_ أعلنت شركة أمنية، عن عقدها شراكة استراتيجية جديدة مع شركة فورتينت (Fortinet) العالمية، الرائدة في مجال الأمن السيبراني والتي تقود التقارب بين الشبكات والأمن. وتهدف هذه الشراكة إلى توفير خدمات متطورة على مستوى الممّلكة، من شأنها تحسين عمل الشبكات وتعزيز حمايتها، كما تُوفّر قاعدة أساسية لمبادرات التحول الرقمي للمؤسسات والشركات المحلية من القطاعين العام والخاص.



وستستفيد أمنية من خبرات Fortinet وحلولها الرائدة في مجال تقديم خدمات متكاملة في إدارة وحماية الشبكاتSD-WAN وSD-Branch، حيث ستُمكّن هذه الخدمات المؤسسات من ربط فروعها ومراكز البيانات والمستخدمين العاملين عن بعد بطريقة آمنة مع تحسين وتسهيل إدارة الشبكة وضمان الأداء الأمثل لها.



وقال رئيس دائرة قطاع الأعمال في أمنية إياد جبر “نحن سعداء بتوقيع هذه الشراكة مع فورتينت، الشركة الرائدة في مجال الأمن السيبراني. ونثق بأن هذه الشراكة ستمكننا من توفير حلول أمنية متطورة على مستوى المملكة، مما سيساعد المؤسسات والشركات المحلية على حماية بياناتها وأنظمتها من التهديدات السيبرانية المتزايدة.”



وأضاف جبر “نؤمن بأن حلول SD-WAN وSD-Branch من فورتينت ستلعب دوراً هاما في مساعدة القطاعين العام والخاص على تحقيق أهدافها في التحول الرقمي. ونحن ملتزمون بتقديم أفضل الحلول والخدمات لعملائنا، ونثق بأن هذه الشراكة ستساهم بشكل كبير في تعزيز أمن وفعالية شبكاتهم.”



من جانبه، قال آلان بينيل، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا ورابطة الدول المستقلة في شركة Fortinet: “نحن فخورون بشراكتنا مع أمنية، ونثق بأن هذه الشراكة ستوفر حلولاً مميزة من فورتنيت والتي ستساعد الشركات والمؤسسات على تعزيز أمن شبكاتها وتحسين مبادرات التحول الرقمي. ونحن ملتزمون بتقديم أفضل الحلول والخدمات لعملائنا، ونثق بأن هذه الشراكة ستساهم بشكل كبير في تحقيق أهدافهم.”



وأضاف: “يساهم تعاوننا مع أمنية في تمكين عملاء أمنية الحاليين والمستقبليين من تبسيط الاتصال بفروعها وتقليل التعقيد وتعزيز وضعها الأمني من خلال حلول النسيج الأمن والشامل من فورتينيت. نتطلع إلى مواصلة شراكتنا مع أمنية ونحن نسعى لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في تأمين الخبرات والكفاءات والأجهزة والبيانات في كل مكان.”



في عام 2022، حصلت أمنية على جائزة أفضل مزود لخدمات الأمن المُدارة (MSSP) للعام وشريك النمو للعام من فورتينيت في الأردن. وقد اعترفت هذه الجوائز بتفاني أمنية والتزامها المستمر بتقدم قطاع الأمن الإلكتروني، مع خدمات وحلول مثلSD-WAN الآمنة، وعمليات الأمن، وجدران حماية تطبيقات الويب، وجدران الحماية من الجيل التالي والمصادقة ثنائية المستوى.