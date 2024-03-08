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مسؤول في البنتاغون: مرساة سفينة الشحن “روبيمار” التي أغرقها الحوثيون قطعت الكابلات البحرية

منذ 3 ساعات
مسؤول في البنتاغون: مرساة سفينة الشحن “روبيمار” التي أغرقها الحوثيون قطعت الكابلات البحرية

قال مسؤول في البنتاغون الخميس إن الولايات المتحدة تعتقد أن مرساة السفينة “روبيمار” التي هاجمها الحوثيون قبالة اليمن تسببت بقطع كابلات إنترنت واتصالات دولية في البحر الأحمر.


قال مسؤول في البنتاغون الخميس إن الولايات المتحدة تعتقد أن مرساة السفينة “روبيمار” التي هاجمها الحوثيون قبالة اليمن تسببت بقطع كابلات إنترنت واتصالات دولية في البحر الأحمر.

وصرح المسؤول “نقدر حاليا أن الأضرار التي لحقت بكابلات بحرية هي نتيجة الهجوم الصاروخي الذي شنه الحوثيون في 18 فبراير على السفينة “إم في روبيمار” التي غرقت”.

وأضاف أن الهجوم أجبر الطاقم على رمي المرساة ومغادرة السفينة، مبينا أن التقييمات الأولية تشير إلى أن المرساة التي كانت تجر على طول قاع البحر من المحتمل أن تكون قد قطعت الكابلات البحرية التي توفر خدمة الإنترنت والاتصالات حول العالم.

وتعرضت سفينة الشحن “روبيمار” التي تحمل أسمدة قابلة للاحتراق وتديرها شركة لبنانية مسجلة في بريطانيا، لأضرار في هجوم بالصواريخ الشهر الماضي، وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم..

وغرقت السفينة المذكورة والتي ترفع علم بيليز وعلى متنها 21 ألف طن متري من سماد كبريتات فوسفات الأمونيوم بعد أن تسربت المياه لهيكلها حيث قصفها الحوثيون الشهر الماضي.


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