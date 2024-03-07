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فريد حداد يسأل الحكومة عن بيع “اراض خزينة” تحتوي “نبع ماء” لمواطن – وثيقة

منذ 5 ثواني
فريد حداد يسأل الحكومة عن بيع “اراض خزينة” تحتوي “نبع ماء” لمواطن – وثيقة

وطنا اليوم_وجّه النائب الدكتور فريد حداد سؤالا إلى وزير المالية الدكتور محمد العسعس حول قيام دائرة الأراضي والمساحة ببيع قطعة أرض مملوكة لخزينة الدولة إلى أحد المواطنين، لافتا إلى أن هذه القطعة تضمّ مصدر ماء جارٍ ومستدام (نبع ماء).

وأكد حداد أن الأراضي التي يتواجد بها منافع عامة كنبع الماء لا يجوز بيعها أو التنازل عنها للمواطنين، الأمر الذي يفرض على الحكومة كشف كافة التفاصيل المتعلقة بها، مشيرا إلى أنه قام بتقديم الملف إلى دائرة مكافحة الفساد للتحقق من آلية البيع.


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