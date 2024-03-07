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أورنج الأردن وإنتاج تطلقان النسخة الثالثة من جائزة ملهمة التغيير

منذ 3 ساعات
أورنج الأردن وإنتاج تطلقان النسخة الثالثة من جائزة ملهمة التغيير

وطنا اليوم:للعام الثالث على التوالي، تواصل جائزة “ملهمة التغيير” التي أطلقتها أورنج الأردن وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، على هامش منتدى تمكين المرأة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتSHETECHS 2024 ، الاحتفاء بالرياديات المتميزات في القطاع وذلك بالتزامن مع يوم المرأة العالمي الموافق 8 آذار.
وتطلق الجائزة هذا العام تحت عنوان “الابتكار والتغيير التكنولوجي والتعليم في العصر الرقمي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات”، وذلك اتساقاً مع الموضوع الرئيسي لمنتدى2024 SHETECHS والذي تمحور هذا العام حول “تعزيز نمو الأعمال من خلال تمكين المرأة في مجال التكنولوجيا”.
وأشادت المدير التنفيذي لوحدة الاتصال المؤسسي والاستدامة المهندسة رنا الدبابنة بجائزة “ملهمة التغيير” التي تستقطب الكثير من الاهتمام وتسهم في رفع المعايير، وبالتالي تحسين المخرجات.
وأكدت المهندسة الدبابنة بأنه في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي للمرأة تحت عنوان “الاستثمار في المرأة يسرع وتيرة التقدم”، فإن أهداف ورؤية أورنج الأردن “لا يمكن أن تكون أكثر اتساقاً مع الاتجاه العالمي” حيث تعمل الشركة بصورة حثيثة مع الشركاء لضمان “الترحيب الفعلي” بالنساء في كافة القطاعات وخصوصاً قطاع التكنولوجيا، وفي هذا السياق تشكل الجائزة وسيلة لضمان استمرارية هذه الجهود حيث يلهم نجاح السيدات المزيد من نظيراتهن لاتباع شغفهن.
ويمكن للمهتمات في المسابقة معرفة شروط المشاركة والتسجيل حتى 31/3/2024 من خلال https://orange.jo/en/pages/inspiring-change-award، كما سيتم الإعلان عن النتائج في في شهر أيار.

من جهتها أشارت عضو مجلس إدارة جمعية إنتاج والمسؤولة عن ملف تمكين المرأة في الجمعية، السيدة مها السعيد، إلى أن إطلاق الجائزة للعام الثالث على التوالي يدل على مدى نجاحها وتحقيقها للأثر المطلوب في تقديم نماذج ناجحة للسيدات العاملات في قطاع تكنولوجيا المعلومات و لتحقيق مزيد من الإبداع والابتكار وتسجيل إنجازات جديدة وواعدة في كل عام، مشددة على أن ترجمة المبادرات والبرامج التي تقوم بها الشركات إلى واقع لن يتحقق إلا بإيماننا جميعاً بأن السيدات الأردنيات هنّ كلمة السر لقطاع متميز واقتصاد وطني نامٍ.

وتشمل متطلبات المشاركة في الجائزة أنْ تكون المتقدّمة مؤسِّسة أو شريكة مؤسّسة في مشروع، أو رئيسة تنفيذية أو إدارية قيادية في شركة ناشئة نشطة ومسجّلة في الأردن، في حين تشمل أسس اختيار الفائزات مدى تأثير المشروع اجتماعياً وبيئياً وما إذا كان يحقق أهداف الاستدامة وإمكانية النمو وأن تواصل الشركة أعمالها في الأردن، على أنْ تكون نسبة تمثيل المرأة 25% من فريق الشركة الناشئة، حيث تتنافس ٣ مشاريع على الجائزة يتم تقييمها من لجنة التحكيم.


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