البريد الاردني وفيزا يوقعان اتفاقية شراكة في مجال خدمات الدفع الالكتروني

وطنا اليوم:وقعت شركة البريد الأردني وشركة فيزا العالمية الشركة الرائدة في تكنولوجيا المدفوعات الرقمية اليوم الثلاثاء اتفاقية شراكة تتعلق بالمجالات المالية المرتبطة بالدفع الالكتروني .

وبحسب بيان لشركة البريد الاردني فإن الاتفاقية تهدف الى تطوير خدمات الدفع الالكتروني وتعزيز الشمول المالي وتقديم حلول مالية مبتكرة للتسهيل على العملاء،ووقع الاتفاقية عن البريد الاردني مدير عام البريد بالوكالة هنادي الطيب ومدير عام شركة فيزا لمنطقة المشرق العربي ماريو مكاري، بحضور

رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي كامل الداوود و عدد من كبار الموظفين من الجانبين.

واشار البيان الى ان الاتفاقية ستمكن البريد الأردني من إصدار بطاقات فيزا وتطوير مجموعة من البطاقات متعددة العملات المدفوعة مسبقا للطلاب والمسافرين ، اضافة الى التعاون في مجال تقديم خدمات الفيزا لمنتفعي المعونة الوطنية من خلال اصدار بطاقات فيزا لاستلام رواتبهم دون اية عمولات اضافية وكذلك الاستفادة من الخصم على المشتريات في أسواق المؤسستين العسكرية والمدنية ومتاجر كريم هايبر ماركت، وسيتفيد حملة بطاقات فيزا للبريد الاردني بعروض وخصومات خاصة لخدمة احتياجاتهم.

واوضح البيان الى ان التعاون سيشمل الحوالات المالية من والى الاردن من خلال خدمة فيزا دايركت حيث تتيح الخدمة للعملاء القدرة على الإرسال الفوري للأموال وتحويل الاموال عبر الحدود.

ويذكر أن هذه الاتفاقية مكملة لجهود شركة البريد الاردني المستمرة في تقديم المنتجات والخدمات الرقمية عالية المستوى لعملائها، حيث ستوفر لهم العديد من حلول الدفع الفريدة والاستثنائية محلياً ودولياً.