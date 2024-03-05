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شقيقة الدكتور مصطفى مساد في ذمة الله

5 مارس 2024
شقيقة الدكتور مصطفى مساد في ذمة الله

قال تعالى (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) وقال تعالى ((وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ)) صدق الله العظيم.

وطن اليوم:بمزيد من الحزن والأسى تنعى الجمعية البحرية الأردنية وفاة المرحومة بإذن الله تعالى”هيام أمين مسّاد”، شقيقة الدكتور مصطفى مساد رئيس الأكاديمية الأردنية لدراسات البحرية، والتي انتقلت إلى رحمة الله تعالى فجر اليوم؛ سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته. وان يلهم ذويها الصبر والسلوان.
صلاة الجنازة بعد صلاة العصر في مسجد الإيثار، بجانب المقابر الهاشمية الإسلامية، والدفن في المقابر الهاشمية الإسلامية.
بيت العزاء من بعد عصر اليوم الثلاثاء ولمدة ثلاثة أيام في بيت العائلة في الزرقاء – حي الحسين.
اللهم اغفر لها وارحمها وتجاوز عنها .. وتقبلها في زمرة عبادك الصالحين، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
إنا لله وإنا إليه راجعون.


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