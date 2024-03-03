كابيتال بنك الراعي الذهبي لمنتدى تمكين المرأة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات SHETECHS 2024

وطنا اليوم:أعلن كابيتال بنك عن رعايته الذهبية لمنتدى تمكين المرأة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “SHETECHS 2024” الذي عقد تحت رعاية سمو الأميرة سمية بنت الحسن، وبتنظيم من جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، وذلك تحت عنوان “تعزيز نمو الأعمال من خلال تمكين المرأة في مجال التكنولوجيا”.

وتأتي رعاية كابيتال بنك لهذا المنتدى تأكيداً منه على أهمية تعزيز وتمكين المرأة خاصة في قطاعي ريادة الأعمال وتكنولوجيا الاتصالات، وتنفيذاً لاستراتيجية مسؤوليته الاجتماعية التي تقدر المساهمات الكبيرة التي تقدمها النساء في صناعة التكنولوجيا وتعزيز إمكاناتهن القيادية.

حيث شاركت الرئيس التنفيذي لـBlink، زين ملحس، آرائها خلال جلسة المنتدى “المرأة في القيادة التقنية”، وأشارت إلى أهمية زيادة النمو من خلال مشاركة مجلس الإدارة والسلطة التنفيذية، مع التركيز على قيمة تمثيل المرأة في الأدوار القيادية داخل قطاع التكنولوجيا.

وقالت ملحس تعليقاً على هذه الرعاية: “تعتبر منصات مثل منتدى SHETECHS ضرورية لتمكين المرأة والاعتراف بمساهماتها الكبيرة في صناعة التكنولوجيا. ومن خلال دعم مثل هذه المبادرات، يمكننا خلق بيئة أكثر شمولاً حيث يمكن للمرأة أن تزدهر وتصل إلى كامل إمكاناتها”.

ومن خلال دعمه ومشاركته في هذا المنتدى، يؤكد كابيتال بنك على التزامه بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في الأردن، وتشجيع مشاركتها في قطاع التكنولوجيا، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال لدى النساء.

ومن الجدير ذكره أن منتدى SHETECHS منصة فاعلة تشارك بها مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك رائدات الأعمال وقادة الصناعة والمسؤولين الحكوميين، لمناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بتمكين المرأة في قطاع التكنولوجيا. حيث وفر المنتدى منصة لتبادل المعرفة والتواصل والتعاون، ليساهم في نمو وتطوير النظام التكنولوجي الأردني ولزيادة وتحسين ظروف مشاركة المرأة في الاقتصاد الرقمي.