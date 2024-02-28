الظهراوي : ليش نسمح لكم واحد حقير ومنحط ينتقص من موقف الأردن

وطنا اليوم:أثنى النائب محمد الظهراوي على جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في غزة حيث وصفها بالواضحة والظاهرة، كما هي المواقف الرسمية والشعبية واضحة وظاهرة.

وثمن الظهراوي في كلمة نارية تحت قبة العبدلي مواقف المملكة الرسمية والشعبية تجاه ما يجري في غزة منذ انطلاق الأحداث، مطالباً الحكومة بمنعهم من التصدير مستعيناً بعبارة “في ألف طريقة تمنعوهم ، صارخاً بضرورة إيقاف هؤلاء التجار المصدرين للاحتلال الذين أدرجهم تحت عبارة “كم واحد حقير ومنحط” .

كما وجه الظهراوي رسالة شكر لرئيس مجلس النواب على تحويل مذكرة المتقاعدين العسكريين ، وهو ما يدل بحسب الظهراوي على حس الرئيس الوطني مع زملاء السلاح .