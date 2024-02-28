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خارج عن السيطرة.. حريق ضخم في مصنع بالخليل

منذ ساعة واحدة
خارج عن السيطرة.. حريق ضخم في مصنع بالخليل

وطنا اليوم:اندلع حريق ضخم، مساء الثلاثاء، في مصنع “رويال” للمواد البلاستيكية بمدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.
ويعدّ هذا المصنع الذي يقع في منطقة بئر حرم الرامة ركنا أساسيا في الاقتصاد الفلسطيني، ويشغل قرابة ألف مواطن.
وتعود ملكية المصنع لعائلة الزغير الفلسطينية ممثلة برجل الأعمال الفلسطيني مازن محمد الزغير.
ويعتبر المصنع من أهم المصانع الفلسطينية في الصناعة البلاستيكية من خلال تصنيع شبكـات البنيـة التحتية ، وتـصنيـع الأنـابيب وقطـع الـبـلاستيكيـة والأدوات الصحيـة.
ويصنع خـزانـات الـمـيـاه المتعددة الطبقـات مـن مـادة البولـي، اثيلين بأعلى درجات الجودة بطريقة النفخ وإنتاج صوبات الحطب، بأنظمة مختلفة وبتصاميم عصرية ضمن المعايير العالمية ، كما وتختص في صناعة الأثاث المنزلي البلاستيكي والخشبي ، حيث تعمل الشركة في مساحة تقدر بحوالي 88 الف متر مربع موزعة على أكثر من 25 قسم وبطاقم عمل متكامل يتألف من 700 موظف بين إداريين ومهندسين وفنيين.
تصدر رويال منتجاتها الـتـي تزيد عن 2000 صنف لأكثـر مـن 25 دولة عربية وأجنبية.
وقال رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة إن الحريق لم تشهد المحافظة له مثيلا، وأن عملية إخماده تفوق الإمكانيات المتوفرة في المحافظة نظرا لأن المواد التي يتم استخدامها في المصنع سريعة الاشتعال، واصفا الوضع بـ”الخارج عن السيطرة”.


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