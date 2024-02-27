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نعي فاضل

منذ 3 ثواني
نعي فاضل

وطنا – اليوم – ينعى عطيه النجادا وزوجته وأولاده بمزيد من الحزن والأسى ابن خالتهم الغالي المرحوم بإذن الله تعالى عيد عوض الجفيرات (ابو محمد)
ويتقدمون من زوجته وأولاده وبناته واخوانه ومن عشيرة الجفيرات الكرام بأصدق مشاعر العزاء والمواساة سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جنانه ويلهم اهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.
وإنا لله وإنا إليه راجعون


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