العرموطي يسأل: أين مجلس الأمن القومي الأردني؟

وطنا اليوم:وجه النائب صالح العرموطي، الثلاثاء، سؤالاً إلى رئيس الوزراء بشر الخصاونة بحكم صلاحياته الدستورية يسأله عن مجلس الأمن القومي.

وتالياً نص السؤال:

سعادة رئيس مجلس النواب المكرم

رقم السؤال : ( )

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء ووزير الدفاع.

نص السؤال :

1. لماذا لغاية الان لم يتم تشكيل مجلس الامن القومي الذي نص عليه الدستور بالمادة (122) ؟

2. من هم الأعضاء الذين تم تعيينهم وفقا لأحكام الفقرة (2) من المادة (40) من الدستور وكذلك الفقرة (ح) من المادة (3) من نظام المجلس الأمن القومي لسنة 2022 ؟

3. هل تم عقد اي اجتماع للمجلس منذ تاريخ نشر نظامه في الجريدة الرسمية حتى تاريخه وما هي الاسباب والمبررات التي دعت الى تاخر استكمال اجراءاته القانونية علما ان المادة (131) من الدستور تنص : (هيئة الوزراء مكلفة بتنفيذ احكام هذا الدستور )