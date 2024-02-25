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اتفاقية تعاون بين البريد الأردني والشرق الأوسط للدفع المالي

25 فبراير 2024
اتفاقية تعاون بين البريد الأردني والشرق الأوسط للدفع المالي

وطنا اليوم:وقعت شركتا البريد الأردني، والشرق الأوسط لخدمات الدفع المالي اليوم الأحد، اتفاقية تعاون لتقديم خدمات متعددة للمواطنين.
وبحسب بيان لشركة البريد، وقع الاتفاقية مدير عام شركة البريد بالوكالة هنادي الطيب، ومدير عام شركة الشرق الأوسط علي عبد الجبار، بحضور رئيس مجلس إدارة البريد سامي الداوود.
وقال الداوود، إن الاتفاقية ستمكن المواطنين ومنتفعي المعونة الوطنية من سحب الأموال نقدا وتحويلها بكل سهولة ويسر من مكاتب البريد لمن يملكون محافظ مالية أو تطبيقات بنكية.
من جهتها، قالت الطيب، إن الاتفاقية تأتي في إطار الرؤية المشتركة للابتكار وتحسين الخدمات المالية إلكترونياً التي تقدم لعملاء البريد الأردني.
بدوره، قال عبد الجبار إن الشركة تطمح لتقديم أفضل الخدمات المرتبطة بالمدفوعات الرقمية للبريد، بالتزامن مع تطور الخدمات المالية.


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