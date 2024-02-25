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قرية أورنج الرقمية تتوج جهودها لتعزيز المهارات الرقمية في المملكة بالحصول على رخصة تدريب من “تنمية المهارات”

منذ ساعة واحدة
قرية أورنج الرقمية تتوج جهودها لتعزيز المهارات الرقمية في المملكة بالحصول على رخصة تدريب من “تنمية المهارات”

وطنا اليوم:في تتويج لجهودها في مجال تنمية المهارات الرقمية في المملكة، أعلنت أورنج الأردن عن حصول قرية أورنج الرقمية على رخصة تدريب من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
وترسخ هذه الخطوة الدور الذي تلعبه أورنج الأردن بالشراكة مع جميع الجهات والقطاعات وخصوصاً القطاع العام بهدف تعزيز المهارات الرقمية للشابات والشباب في الأردن، حيث إن هيئة تنمية وتطوير المهارات التقنية تعد الجهة المخولة بتقديم التراخيص الخاصة بالبرامج التدريبية ودعم المؤسسات في مجال التدريب بهدف تمكين الشابات والشباب من الالتحاق بسوق العمل وتلبية متطلباته.
وتندرج كل هذه الجهود ضمن مسؤولية أورنج الأردن المجتمعية وحرصها على تحقيق الشمول والتمكين الرقمي، وفي هذا السياق أشادت رئيسة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الدكتورة رغدة الفاعوري لدى استقبالها في مقر الهيئة المدير التنفيذي لوحدة الاتصال المؤسسي والاستدامة في أورنج الأردن المهندسة رنا الدبابنة بالدور الفاعل الذي تلعبه أورنج الأردن في مجال نشر المعرفة الرقمية كما سلطت الضوء على أهمية تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص في إطار تعزيز المهارات الرقمية خصوصاً أن الطرفين يمتلكان رؤية مشتركة تجاه تطوير المهارات الرقمية.
من جهتها ثمنت المهندسة رنا الدبابنة الدور الهام الذي تلعبه الهيئة والتي تشكل مرجعاً للشركات والمؤسسات التي تسعى إلى تدريب الشابات والشباب لغايات توظيفهم.
واعتبرت الدبابنة أن الحصول على هذه الرخصة يمثل إنجازاً هاماً لأورنج الأردن ودافعاً للاستثمار بصورة أكبر في إتاحة الفرصة للشابات والشباب لاستشكاف الإمكانات غير المحدودة التي توفرها الأدوات الرقمية وإثراء مهاراتهم الرقمية ليكونوا إضافة هامة لسوق العمل ويساهموا بالتالي في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني.
ومن الجدير بالذكر أن قرية أورنج الرقمية تضم عدداً من الأكاديميات وحاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال ومختبرات التصنيع الرقمي ومساحات الابتكار، وتقدم خدمات تدريبية في مجالات مهن الحاسوب ومهن الاتصالات والمهن الإدارية ومهن التصنيع الرقمي والريادة في ظل مساعيها لتمكين الشباب من اللحاق بركب ثورة التحول الرقمي في جميع أنحاء العالم.


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