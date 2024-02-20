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الفوسفات توزع طرود الخير على أسر عفيفة في منطقة المدورة بمحافظة معان

منذ 6 ساعات
الفوسفات توزع طرود الخير على أسر عفيفة في منطقة المدورة بمحافظة معان

وطنا اليوم:وزعت شركة مناجم الفوسفات الأردنية طرود الخير على 150 اسرة عفيفة في منطقة المدورة بمحافظة معان.

وقال رئيس مجلس ادارة الشركة الدكتور محمد الذنيبات، إن هذه المبادرة تهدف الى المساهمة في توفير احتياجات الأسر المستهدفة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، وتأتي في اطار جهود الشركة لتعزيز مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي.

وأضاف الدكتور الذنيبات، إن الشركة تولي ضمن برامجها ومبادرتها، أهمية كبيرة لجانب المسؤولية المجتمعية تجاه المجتمعات المحلية وخاصة في مناطق عمل الشركة بالمملكة.

ولفت الى جهود الشركة المستمرة في المساهمة في رفع سوية الخدمات المقدمة للمواطنين في مناطق عملها من خلال دعم ومساعدة الهيئات التطوعية والخيرية، وصولا الى تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة والمستدامة.


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