بنك ABC الإسلامي يعلن عن أرباح صافية بقيمة 46.3 مليون دولار أمريكي للعام 2023 

وطنا اليوم: أعلن بنك ABC الإسلامي اليوم عن نتائجه المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2023:

حقق البنك نتائجًا قوية خلال عام 2023 مستفيدًا من الزيادة في بيئة معدلات الأرباح إضافة إلى تحقيق أداء أفضل في الأعمال الرئيسية للعملاء. اختتم البنك العام بصافي أرباح بلغت 46.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 19.4% على أساس سنوي، مقارنة مع 38.8 مليون دولار في عام 2022. بلغ إجمالي الدخل التشغيلي قبل احتساب الخسائر الائتمانية 59.4 مليون دولار أمريكي بزيادة قدرها 28.7% على أساس سنوي. بقيت الميزانية العامة ضمن مستويات سليمة محافظة على نسبة رأس مال قوية.

وتقديرًا لأداء البنك، أعادت الوكالة الإسلامية للتصنيف (IIRA) التأكيد على تصنيف بنك ABC الإسلامي عند A+(bh)/A1(bh) على المستوى الوطني و A-/A2 على المستوى الدولي مع نظرة مستقبلية مستقرة.

أبرز ملامح الأداء الرئيسية

بلغت الأرباح الصافية 46.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 19.4٪ عن العام الماضي.

بلغ مجموع الدخل التشغيلي قبل احتساب الخسائر الائتمانية 59.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 28.7٪ عن العام الماضي.

بلغت المصروفات التشغيلية 10.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 26.2% مقارنة مع 8.6 مليون دولار أمريكي للعام الماضي. مع عدم احتساب النفقات الاستثنائية غير المتكررة التي تبلغ 1.8 مليون دولار أمريكي، ارتفعت المصروفات بنسبة 6% على أساس سنوي.

لا تزال قاعدة رأس المال للبنك قوية للغاية، وبلغت نسبة كفاية رأس المال 40.5%.

وتعليقًا على النتائج، قال السيد حمّاد حسن، العضو المنتدب لبنك ABC الإسلامي: “لقد اختتمنا العام محققين أرباحًا مُرضية وميزانية عامة قوية، ولا تزال نسب رأس المال ضمن مستويات قوية وسليمة. يرجع الفضل في تحقيق هذا الأداء إلى استقرار أداء أعمال العملاء الرئيسيين والتحكم الصارم بتكلفة الائتمان وبيئة أسعار الفائدة الإيجابية. كما حققت أعمال أسواق رأس المال أداء متفوقًا خلال العام بعد أن قاد البنك عملية إصدار عدة صفقات صكوك هامة لجهات سيادية وجهات ذات صلة بالحكومة وشركات خاصة. ومن بين هذه الصفقات، فازت صفقة الصكوك الإسلامية لمؤسسة التأجير الجوي، والذي قام فيها بنك ABC بدور مدير ترتيب الصفقات والبنك المنظم لإصدار الصكوك والمدير المشترك، بلقب صفقة العام لتمويل الطائرات وصفقة العام لصكوك الشركات العالمية ضمن مؤتمر جوائز السندات والقروض والصكوك بالشرق الأوسط.

وقد واصل البنك مسيرته في دعم وتعزيز الامتياز الإسلامي لمجموعة بنك ABC. وكانت إحدى أهم الإنجازات البارزة التي حققها البنك خلال العام هي التعاون مع بنك “إلى” والإطلاق الناجح لمنتجات صيرفة التجزئة الإسلامية “البراق” في شهر مايو من عام 2023.”

كما تم تكريم البنك خلال العام من قبل مجلة جلوبال فاينانس المرموقة بعد حصوله على لقب “أفضل مؤسسة مالية إسلامية في البحرين”. كما فاز البنك بجائزة أفضل بنك إسلامي في البحرين عام 2023 من قبل مجلة أخبار التمويل الإسلامي (IFN) وذلك خلال الاستطلاع الذي أجرته المجلة.

إجمالاً، كان عام 2023 عامًا مميزًا لبنك ABC الإسلامي، وبينما لا تزال الأسواق متطلبة، يمتلك البنك جميع المقومات التي تجعله مستعدًا لتحديات عام 2024.

وفيما يلي ملخص أكثر تفصيلًا للنتائج المالية:

أداء الأعمال (فترة ثلاثة أشهر):

بلغت الأرباح الصافية للربع الرابع 11.2 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 9.1 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع من العام الماضي.

بلغ مجمع الدخل التشغيلي قبل احتساب الخسائر الائتمانية 15.3 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 14.0 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.

. بلغت المصروفات التشغيلية 2.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 2.4 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.

أداء الأعمال (للسنة المالية):

بلغت الأرباح الصافية 46.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 19.4٪ عن العام الماضي.

بلغ صافي الدخل التشغيلي قبل احتساب الخسائر الائتمانية 59.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 28.7٪ عن العام الماضي.

بلغت مخصصات خسائر الائتمان للفترة 1.8 مليون دولار أمريكي مقارنة باسترداد مخصص قدره 1.7 مليون دولار أمريكي تم تسجيلها خلال العام الماضي.

بلغت المصروفات التشغيلية 10.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 26.2% مقارنة مع 8.6 مليون دولار أمريكي للعام الماضي. مع عدم احتساب النفقات الاستثنائية غير المتكررة التي تبلغ 1.8 مليون دولار أمريكي، ارتفعت المصروفات بنسبة 6% على أساس سنوي.

الميزانية العمومية

بلغ إجمالي موجودات بنك ABC الإسلامي 2.501 مليار دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2023، مقارنة مع 2.415 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2022.