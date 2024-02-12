الأميرة غيداء طلال تلتقي رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات

وطنا اليوم:التقت سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، في مركز الحسين للسرطان.

وثمنت سموها الدعم الذي ستقدمه شركة الفوسفات لمبنى الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في محافظة العقبة، من خلال توفير أجهزة ومعدّات طبيّة متقدّمة ستسهم في تقديم أحدث رعاية صحيّة لمرضى السرطان من محافظات الجنوب، ومنحهم فرصة حقيقيّة للشّفاء.

وأكّد الذنيبات أهمية الدور الإنساني الذي يقوم به مركز الحسين للسرطان في تقديم الرعاية الشمولية لمرضى السرطان، مبديا استعداد الشركة لتقديم الدعم المتواصل لمساندة المركز لتنفيذ خططه للتوسع في تقديم الرعاية الصحية والخدمة العلاجية لمرضى السرطان في مختلف مناطق المملكة.

وخلال الزيارة، أطلع مدير عام المركز، الدكتور عاصم منصور، ومدير عام المؤسسة، نسرين قطامش، الدكتور الذنيبات على مستويات العلاج المتقدّمة التي يوفّرها المركز لمرضى السرطان.