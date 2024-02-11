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حتى نحافظ على انجاز النشامى

منذ ثانيتين
حتى نحافظ على انجاز النشامى

الدكتور عدنان الطوباسي

ما حققه النشامى في قطر فاق كل التوقعات..لقد أبدعوا وتفوقوا وأذهلوا عشاق الكرة بما قدموا..وحتى نحافظ على الإنجاز علينا أن نقلب الصفحة وكل الذي حصل في نهائي كأس آسيا ..لنبدأ بكل قوة للقادم من الأيام فقد أصبحت كرة القدم ومنتخبنا الوطني على لسان كل الناس..وسوف نجد الدعم الحكومي والخاص نتيجة لهذا الإنجاز..علينا أن نخطط تخطيطاً واقعياً بعيد المدى ونعيد مراكز الواعدين..وإنشاء الملاعب الحديثة..وعلى الإتحاد أن يولي الأندية أهمية أكبر فهذا المنتخب لم يكن ليكون لولا أنديتنا المنتشرة في أنحاء الوطن والتي تعاني وتعاني..
القادم يجب أن يخلو من الإرتجالية وأن تكون كأس آسيا أول المشوار لنهايات أجمل..فأمامنا الإستعداد لكأس العالم والذي يحتاج الكثير الكثير..مبروك لمنتخبنا المتألق : مدرباً ولاعبين وإتحاد وجمهور..مبروك للأردن هذا الإنجاز والمستقبل بإذن الله أجمل.


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