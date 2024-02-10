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اسرة البنك الكويتي.. نشامى الوطن ما قصروا

منذ ساعتين
اسرة البنك الكويتي.. نشامى الوطن ما قصروا

وطنا اليوم- قدمت اسرة البنك الكويتي بطاقة محبة للمنتخب الوطني الذي قدم اداءً رائعا في بطولة اسيا لكرة القدم التي احتل فيها المرتبة الثانية بعد خسارته المباراة النهائية امام منتخب قطر .. لم يقدّم منتخبنا الوطني لكرة القدم (منتخب النشامى) الكرة الجميلة فقط ، بل قدم درساً في العزيمة والإصرار.. وروح الفريق الواحد، وان لكل مجتهد نصيب، أدخل البهجة والسرور إلى قلب كل الأردنيين صغاراً وكباراً، ودرساً في حب كرة القدم، مع تمنيات اسرة البنك الأردني الكويتي للنشامى بالتوفيق في البطولات القادمة.


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