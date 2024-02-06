مصفاة البترول: تعبئة نحو 800 ألف أسطوانة غاز خلال 4 أيام

وطنا اليوم:بلغ عدد أسطوانات الغاز المعبأة في محطات الغاز الثلاث منذ يوم الجمعة 2 شباط الماضي، وحتى يوم أمس الاثنين 787987 أسطوانة.

وبحسب شركة مصفاة البترول الأردنية، توزعت تعبئة الأسطوانات على النحو الآتي: الجمعة الماضي 203643، والسبت 208385، والأحد 189341، والاثنين 186618.

وأكدت الشركة في تصريح لوكالة الانباء الأردنية (بترا)، توفر مخزون كبير وآمن من الغاز في مواقع الشركة المختلفة.

الى ذلك ذكرت إدارة الأرصاد الجوية، أنه يطرأ اليوم الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة.

وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على إرتفاعات منخفضة.

وحذرت الأرصاد في تقريرها ، من خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية، وبعض مناطق البادية والسهول، ومن خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول