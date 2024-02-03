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تسليم الدعم الملكي السنوي لـ 448 جمعية ومؤسسة ومركز تعُنى برعاية أيتام ومسنين وذوي إعاقة

منذ 4 ثواني
تسليم الدعم الملكي السنوي لـ 448 جمعية ومؤسسة ومركز تعُنى برعاية أيتام ومسنين وذوي إعاقة

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