بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

الاسواق الحرة تهنىء الملك بعيد ميلاده الميمون

منذ 3 ساعات
الاسواق الحرة تهنىء الملك بعيد ميلاده الميمون

وطنا اليوم:أسرة شركة الأسواق الحرة الأردنيه ممثلة برئيس وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
يرفعون أسمى آيات التبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه
بمناسبة عيد ميلاد جلالته واليوبيل الفضي لجلوس جلالته على العرش
ضارعين إلى المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على جلالته بالخير واليمن والبركات وعلى الشعب الاردني والأمتين العربيه والإسلامية بالمزيد من التقدم والرفعة والإزدهار


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:26

كشف هويات الجنود القتلى على حدود الأردن وسوريا

12:20

كاميرون: لندن تدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية

12:09

مصير مسعفين توجهوا لإنقاذ طفلة محاصرة داخل مركبة في غزة ما زال مجهولا

11:48

حمادة: القطاعان التجاري والصناعي حققا انجازات كبيرة بفضل الجهود الملكية

11:38

ولي العهد: كل عام وأنت السند والعزوة

11:34

عبيدات: ماجستير الاقتصاد والسياسات الصحية يهدف إلى تحسين فعالية النظام الصحي، وتحقيق الإنصاف والعدالة لمتلقي الخدمة

11:32

حماية المستهلك تطالب السماح باستيراد مادة الثوم

11:26

الحكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بالسجن 10 سنوات

11:20

الصفدي : وطن يقوده أبو الحسين لا يعرف إلا طريق القوة والحق والمجد

11:06

الإعلام القطري: منتخبات آسيا باتت تخشى النشامى

11:01

الملكة رانيا تهنئ الملك: كل يوم بجانبك هو عيد ونِعمة

10:38

فرنسا تحشد 15 ألف شرطي لمواجهة احتجاجات المزارعين

وفيات
وفيات الثلاثاء 30-1-2024وفيات الإثنين 29-1-2024وفيات الأحد 28-1-2024وفيات الجمعة 26-1-2024وفيات الخميس 25-1-2024