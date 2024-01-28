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منشورات ساخنة بين محمود بدر وحفيد مبارك

منذ ساعة واحدة
منشورات ساخنة بين محمود بدر وحفيد مبارك

وطنا اليوم:معركة ساخنة شهدتها مواقع التواصل في مصر بعد ما نشر عضو مجلس النواب المصري محمود بدر تغريدة على موقع “إكس” سخر فيها من حفيد الرئيس الراحل حسني مبارك.

“اسمه شماتة في أحوال بلده”
فقد نشر بدر قائلا: “اللي بيعمله عمر ابن علاء مبارك ده مسموش نوستالجيا لأيام جده ولا حاجة لان عمر مواليد 2000 يعني لما جده ساب الحكم في يناير كان لسه قالع البامبرز من شهرين تقريبا، لكن اللي بيعمله ده اسمه شماتة في أحوال بلده مش هقول اسمه جهل ولا هفتح في حدوتة ان الجزء الأكبر من أزماتنا اننا بنفكك ميراث تقيل اوي وفساد شبكات بابا يعرفها كويس”.
وأضاف في وصلة هجومه: “لكن اللي لازم يعرفه إن الشماتة في البلد دي مش سياسة خالص ولا حتى شجاعة وكدة دي اسمها نقص تربية يا حبيبي، فعيب يا عمر كدة عيب يا حبيبي، اختشي وطالما بيتك من ازاز متحدفش علي الناس طوب يا حبيبي”.
ليرد عمر علاء مبارك قائلاً: “على آخر الزمن محمود بانجو بيوجّهلي كلام”.

مواقف متباينة
بعد هذا الرد، اشتعلت مواقع التواصل في مصر بين فريقين، أحدهما يقف في صف حفيد مبارك، ويرى أن عمر علاء ليس مسؤولا عن عهد جده.
فيما حاول أنصار حقبة مبارك المقارنة بين الأوضاع الاقتصادية قبل 2011 والأوضاع المعيشية الحالية خاصة تراجع سعر العملة.
في المقابل، هاجم البعض حفيد الرئيس الراحل وحملوا عائلته سوء الأوضاع الاقتصادية التي تعانيها مصر حاليا.
بينما شارك الإعلامي حافظ المرازي تعليق حفيد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وعلق عليه قائلاً: حفيد الرئيس مبارك يستخدم افيهات جده الساخرة بسرعة بديهة قاسية، مستعيناً بملفات الجد القديمة، للرد على سيادة النائب المحرّض ضد الشاب عمر، بعد ان تحول النائب من صفوف شباب الثورة إلى هتيفة الدولة العميقة. إنها لعبة الكراسي الموسيقية!.


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