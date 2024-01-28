أمنية تجدد شراكتها مع مجموعة الحوراني لمدة 3 سنوات إضافية

وطنا اليوم:أعلنت شركة أمنية، التابعة لمجموعة BEYON البحرينية، عن تجديد شراكتها مع الشركة الأردنية المتحدة للاستثمار (مجموعة الحوراني)، إحدى الشركات الرائدة في الأردن، ولمدة 3 سنوات إضافية.

وبتجديد هذه الاتفاقية التي حضر توقيعها رئيس دائرة قطاع الأعمال، إياد جبر ورئيس جامعة عمان الأهلية، الأستاذ الدكتور ساري حمدان وعدد من كبار الموظفين من الشركتين، ستستمر شركة أمنية بتزويد الشركات التابعة لمجموعة الحوراني بخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحلول الأعمال وخدمات الأمن السيبراني وأمن المعلومات، وغيرها من الخدمات التي ستدعم عمل المجموعة وترتقي بها لمستويات أكثر تطوراً وتقدماً في السوق الأردني.

وتعليقاً على هذا التجديد، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة أمنية فيصل قمحيه عن اعتزازه بتجديد اتفاق الشراكة مع مجموعة الحوراني، ويعكس هذا التجديد رضا مجموعة الحوراني وثقتها بخدماتنا التي تمتاز بالجودة العالية والكفاءة والابتكار، كما يؤكد على العلاقة الوطيدة بيننا، والتزامنا بتقديم أفضل الخدمات لعملائنا من الشركات، ودعم مسيرتهم نحو النمو والنجاح.

من جانبه، قال رئيس هيئة مديري الشركة الأردنية المتحدة للاستثمار ، الدكتور ماهر الحوراني: “نحن سعداء بتجديد شراكتنا مع شركة أمنية، التي تعد الشريك الاستراتيجي والمزود الحصري لخدمات الاتصالات وحلول الإنترنت عالي السرعة للمجموعة منذ العام 2012، مما يعكس ثقتنا بقدرات شركة أمنية، والتزامها بتقديم خدمات عالية الجودة لنا ولعملائنا”، مبيناً أن خدمات أمنية ستساعد المجموعة على تحسين كفاءة عملياتها، وزيادة إنتاجيتها، وتعزيز قدرتها على المنافسة.