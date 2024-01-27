أورنج الأردن الأولى في المملكة في إطلاق خدمة تجوال VoLTE

وطنا اليوم-في ظل التطور المتسارع والثوري في شبكات الاتصالات وصولاً إلى الجيل الخامـس، أحدثت هذه التقنيات المختلفة تغييرات غير مسبوقة لتعيد تشكيل تجربة العملاء. في هذا السياق، أعلنت أورنج الأردن عن إطلاق خدمة التجوال الدولي تجارياُ من تقنية VoLTE لإجراء المكالمات الصوتية عبر شبكة الجيل الرابع وذلك في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعد أورنج الأردن مشغل الاتصالات الأول في الأردن الذي يعلن عن إطلاق خدمة التجوال الدولي من هذه التقنية الخاصة بالمكالمات الصوتية حيث وسّعت الشركة مؤخراً نطاق اتفاقيتها مع مشغل الاتصالات في الولايات المتحدة إي تي آند تي (AT&T) لتمنح مشتركي أورنج المسافرين الى الولايات المتحدة الأمريكية فرصة الاستمتاع بخدمة التجوال بتقنية VoLTE .

وتأتي هذه الخطوة في سياق الاتفاقية المبرمة بين الطرفين لتشغيل خدمات التجوال الدولي للعملاء المسافرين إلى الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب إقدام الشركة الأمريكية على إلغاء الخدمة على شبكتي الجيل الثاني والثالث التقليديتين بالنظر إلى ضرورة مواكبة التطورات الكبيرة في هذا المجال والانتقال إلى الشبكات الأكثر تقدماً.

وحول إطلاق خدمة التجوال الدولي تجارياً للمرة الأولى من تقنية VoLTE أشار المدير التنفيذي للمبيعات الكلية (الجملة)، المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والشبكات في أورنج الأردن المهندس وليد الدولات إلى أن العملاء سيتمكنون من البقاء على تواصل مع أحبابهم وذويهم خلال فترات سفرهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى الاستفادة من الميزات الأخرى لهذه التقنية.

وأضاف الدولات قائلاً :” تعمل أورنج الأردن بصورة مستمرة على مواكبة أحدث التقنيات وإتاحة الفرصة للعملاء للاستفادة منها وتوظيفها في حياتهم اليومية والعملية، ويأتي إطلاق خدمة التجوال الدولي من VoLTE في هذا السياق خصوصاً في ظل الميزات المتنوعة التي تقدمها التقنية”.

وتسهم تقنية VoLTE في تعزيز جودة المكالمات الصوتية من خلال الصوت عالي الدقة والوضوح، بالإضافة إلى نقل الصوت والبيانات المتزامن أثناء المكالمات فضلاً عن القدرة على تصفح الإنترنت أثناء المكالمة الأمر الذي يزود العملاء بتجربة أفضل، كما تدعم استهلاك أقل للبطارية مقارنة بالمكالمات الصوتية العادية.

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