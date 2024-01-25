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الأمير فيصل يرعى حفل انضمام طائرتين حديثتين لأسطول الملكية

منذ ثانيتين
الأمير فيصل يرعى حفل انضمام طائرتين حديثتين لأسطول الملكية

وطنا اليوم:رعى سمو الأمير فيصل بن الحسين حفل الاستقبال، الذي نظمته شركة الملكية الأردنية اليوم الخميس، في مطار الملكة علياء الدولي، لانضمام طائرتين حديثتين من طراز “امبراير E195 E2” إلى أسطول الملكية الأردنية.
ويأتي انضمام الطائرتين التي أطلق عليهما اسم “معان والرمثا” ضمن خطة الملكية الأردنية لتحديث أسطولها من طائرات “امبراير وايرباص وبوينغ 787”.
وحضر حفل الاستقبال رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي ونائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان ورئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ووزير الداخلية مازن الفراية وعدد من كبار المسؤولين والضيوف والمهتمين في قطاع الطيران.
واشتمل حفل الاستقبال على الترحيب بأقواس الماء للطائرتين وجولة لسمو الأمير فيصل مع المسؤولين الرسميين داخل الطائرة الأولى وحولها.
وقال الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي “إنها البداية لتحديث أسطول الملكية بطائرات حديثة وزيادة الأسطول من 27 طائرة إلى 40 طائرة من أحدث نماذج الطائرات في العالم”، مشيرا إلى أن الملكية ستواصل العمل على ربط المملكة مع العالم بما يواكب أحدث التطورات في مجال الطيران”.
واستعرض المجالي خلال مؤتمر صحفي عقب الاحتفال الخطة الاستراتيجية للملكية، مؤكدا أنها تهدف لجعلها الخيار المفضل لربط الأردن مع المشرق العربي والعالم والتركيز على السياحة في الأردن وتحقيق نمو مستدام في قطاع السياحة الوافدة.
وإشار إلى عمل الشركة مع عدة جهات منها هيئة تنشيط السياحة والجمعية الأردنية للسياحة الوافدة ومجموعة المطار وجمعية الفنادق ضمن منظومة عمل متناسق، لافتا إلى أن الملكية تتعامل مع 45 نقطة في العالم وسيتم زيادتها إلى 65 نقطة ضمن خطة التوسع مع المنطقة وأوروبا.
وأضاف أن الملكية حققت 11 مليون دينار ربحاً صافياً خلال تسعة شهور الأولى من العام الماضي في حين انخفضت إيرادات الشركة خلال ثلاثة شهور الأخيرة من العام الماضي إلى 40 مليون دينار نظرا للظروف التي تشهدها المنطقة.


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