للعام الثامن على التوالي “فيليب موريس” تحصد جائزة أفضل صاحب عمل في مصر والأردن ولبنان

وطنا اليوم – استمراراً لجهودها في دعم العاملي وتطبيق معايير الاستدامة، حصدت شركة فيليب موريس، الرائدة عالمياً في صناعة التبغ، والمنتجات البديلة منخفضة المخاطر، جائزة “أفضل صاحب عمل” على مستوى كل من مصر والأردن ولبنان، للعام الثامن على التوالي، وهي الجائزة التي يمنحها المعهد العالمي(Top Employers Institute) للمنظمات والمؤسسات التي تقدم نموذجاً متميزاً في ممارسات الموارد البشرية وتوفر بيئة عمل أفضل لموظفيها.

وتمنح الجائزة للمؤسسات التي تنجح في تطبيق معايير الاستدامة وسياسات وفرص التقدم والنمو والتميز المثلى لموظفيها، ضمن بيئة عمل مثالية تلبي كافة احتياجات القوى العاملة المتنوعة.

وحول هذا الشأن، أعرب مدير عام شركة فيليب موريس مصر والمشرق العربي، علي نفزات كرمان، عن سعادته البالغة، قائلاً: “حصولنا على هذه الجائزة يؤكد نجاح سياستنا التشغيلية، وريادتنا في مجال توفير أفضل بيئة عمل لموظفينا. فخورون بهذه الجائزة التي يعد حصولنا عليها للعام الثامن على التوالي إنجازاً كبيراً يؤكد اتساق استراتيجية وسياسات العمل داخل الشركة مع أهدافها الداعمة للابتكار والتطوير.”

وأكد كرمان أن فيليب موريس، تراهن دائماً على العنصر البشري وتعتبر أن استثمارها الأكبر يكمن في دعم موظفيها وتطوير مهاراتهم، بما يجعلهم قادرين على تقديم دور مهم في تحول الشركة نحو تحقيق رؤيتها المتمثلة في الوصول إلى “مستقبل خالٍ من الدخان”، وبما يساعدهم على تحقيق أفضل النتائج.