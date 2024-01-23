انتقل الى رحمة الله تعالى شقيق رئيس ديوان أبناء الكرك في ذمة الله المرحوم الحاج العميد الركن المتقاعد خالد محمد لافي الشمايلة (ابو الوليد) زوج الفاضلة هند الوزان ووالد كل من وليد وخلدون ووجدان والمهندسة تيجان والأستاذة رلى وربى والمهندسة لمى وشقيق كل من المرحوم الحاج علي (ابو صفوان) والمرحوم يحيى (ابو ايمن) والمرحوم صالح (ابو طلال) وطه(ابو محمد) والمهندس فيصل (ابو هيثم) وزيد (ابو يحيى) وزياد (ابو محمد) والمرحومه سارة (ام احمد) والمرحومه جميله (ام غالب) وحنان (ام الليث) وإيمان وخالدة (ام اسامه) وعبله

إنا لله وإنا إليه راجعون

وسيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٤-١-٢٠٢٤ من مسجد أبو عيشة /طريق المطار إلى مقبرة ام القطين/ناعور

تقبل التعازي للرجال والنساء في ديوان آل حداد /طريق المطار يوم الأربعاء بعد الدفن ويومي الخميس والجمعه بعد الساعه الرابعه عصرا.

للتواصل:

السيد وليد الشمايلة 0799667555

السيد خلدون الشمايلة 0777412596