كابيتال بنك يختتم حملة التوفير طريقك دهب ويعلن عن أسماء الفائزين بالجوائز الخمس الكبرى

وطنا اليوم:تأكيداً على التزامه بمكافأة عملائه الأوفياء، اختتم كابيتال بنك حملة التوفير “طريقك دهب” للنصف الثاني من العام 2023 والتي تعد الأكبر من نوعها وذلك بالإعلان عن أسماء الرابحين بالجوائز الخمس الكبرى وهي عبارة عن سيارة BMW IX عام 2024 الجديدة كلياً و20 ألف دينار لكل منهم.

والفائزون الخمسة هم: رائدة المخامرة لمنفعة الطفلة رمز/فرع الفحيص، وحسين عبد المجيد سلمان الرحماني/ فرع الصويفية، وأحمد زيد أبو حمور/ فرع الجاردنز، وحنين اسحق احمد صافي/ فرع العقبة، وعمر نادر يونس حمد الله/ فرع أم أذينة.

ويهدف كابيتال بنك من خلال هذه الحملة إلى تحقيق مزايا استثنائية لعملائه، وتشجيع ثقافة الادخار الاستباقي ومكافأة ثقتهم باختيارهم البنك كخيار أول وشريك موثوق.

وتعليقاً على نجاح حملة “طريقك دهب”، قال رئيس إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في كابيتال بنك، نديم خيطان: “تؤكد هذه الحملة التزام كابيتال بنك الثابت بإضافة قيمة لعملائنا من خلال المبادرات المبتكرة والعروض الاستثنائية، وتقديم الجوائز القيّمة، ويسعدنا أن نشهد فرحة وسعادة الفائزين، ونقدم لهم تهانينا القلبية. وسنظل ملتزمين بإثراء حياة عملائنا وتمكينهم من تحقيق أهدافهم المالية”.

وتعد حملة جوائز حساب التوفير “طريقك دهب” من أكبر الحملات التي يطلقها البنك، حيث تضمنت مجموعة جوائز وهي: جائزة شهرية بقيمة 999 دينار لـ 100 رابح، وجوائز موسمية بقيمة تراوحت ما بين 2000 و 5000 آلاف دينار لسبعين رابحاً، بالإضافة الى الجائزة الكبرى وهي سيارة BMW الجديدة كلياً و20 ألف دينار لعشرة رابحين.